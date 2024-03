Serie C, le "follie" del turno infrasettimanale Ko Picerno e Massina. La strana storia del Catania che è già nei play off ma rischia... i play out

Le follie dei turni infrasettimanali. Non è una sorpresa assoluta: quando si costringono compagini non estremamente attrezzate a giocare tre gare in otto giorni, capita che qualche caratura tecnica se ne vada a farsi benedire. E allora accade di tutto. Anche che il Picerno, ex vice capolista e “orfana” del suo bomber Murano, subisca la seconda sconfitta nelle ultime cinque giornate, nelle quali ha conquistato la miseria di 3 punti. Succede anche che il Crotone di Baldini ottenga finalmente la prima vittoria della sua nuova gestione a scapito di una delle formazioni più in forma del momento, il Messina, pronto da parte sua a prendere il traghetto per la terra ferma per giocare domenica la prossima partita al Vigorito.

Non è certo una sorpresa, ma colpisce il punteggio finale di 5-2 tra Avellino e Catania. Gli etnei possono diventare il caso nazionale della serie C. Hanno conquistato grazie alla finale di Coppa Italia già la fase finale dei play off, ma devono guardarsi con terrore dall'eventualità di finire nel calderone dei play out, che annullerebbero di fatto i benefici della Coppa Italia (quindi niente più play off!). Sarebbe da mordersi i gomiti se i ragazzi di Lucarelli che hanno sei punti di vantaggio sulla Turris che è quint'ultima provocassero questo autentico calembour.

Nel guazzabuglio di sorprese ci mettiamo anche il 2 a 2 conquistato nei minuti di recupero dal Brindisi a Monopoli, senza escludere per altro il solito successo dell'ultimo secondo allo Iacovone del Taranto di Capuano a scapito del Francavilla.

Di routine la vittoria del Giugliano sulla Turris che non fa alcun passo avanti per cercare di evitare i play out, mentre i tigrotti di Bertotto consolidano il loro posto dei play off.

Oggi va di scena la seconda parte del turno di metà settimana. Due sfide alle 18,30, una alle 20,30, l'ultima alle 20,45. A metà serata si comincia con Latina-Juve Stabia e Monterosi-Sorrento. La capolista stabiese è sul campo della squadra guidata dall'ex Fontana, che deve difendere il nono posto nei play off dall'attacco di Sorrento e Cerignola.

Alle 20,30 tocca al Benevento di scena al Viviani di Potenza, alle 20,45 chiude la Casertana al Pinto contro il Cerignola.