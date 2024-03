Catania, Lucarelli avventura finita Manca ancora l'ufficialità, ma la squadra dovrebbe passare nelle mani di Michele Zeoli, ex Primavera

Che potesse passare sotto silenzio la sconfitta per 5 a 2 sul campo dell'Avellino era praticamente impossibile per le ambizioni del Catania. Così si attende solo l'ufficialità, ma anche l'avventura di Cristiano Lucarelli sulla panchian etnea può dirsi concretamente terminata. La squadra dovrebbe passare nelle mani di Michele Zeoli, ex allenatore della Primavera ora parte dello staff tecnico della prima squadra. Bisogna gestire una situazione complicata al Catania: la squadra ha conquistato grazie alla Coppa Italia già l'accesso alla fase nazionale dei play off, ma ha solo sei punti di vantaggio sulla zona play out e se ci cadesse come in un buco nero verrebbe praticamente risucchiata da essa, costretta a rinunciare ai benefici che arrivano dalla competizione tricolore. Insomma se arrivano i play out, addio play off. E' evidente che chi subentra a Lucarelli dovrà tenere lontano le squadre che sono nei play out e preparare nella migliore maniera i tanto agognati play off.