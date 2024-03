Benevento, cartellini decisivi: col Messina già ci sono tre assenti sicuri Auteri dovrà farne a meno per il match con i siciliani

I cartellini rimediati nel corso del match col Potenza avranno delle conseguenze per la sfida di domenica col Messina. Nel corso del primo tempo del Viviani, infatti, sono stati ammoniti sia Starita che Improta. I due erano diffidati, quindi saranno assenti nel match del Vigorito con i siciliani per squalifica. Stesso discorso per Karic che ha rimediato la quinta ammonizione stagionale nella ripresa. I tre torneranno a disposizione il 16 marzo, quando la Strega sfiderà il Giugliano in trasferta. Nel contempo, tornerà a disposizione Marotta.