Auteri incontentabile: "Buona partita, ma dobbiamo migliorare" "Ho fatto giocare Karic che aveva dato buoni segnali in settimana"

Gaetano Auteri si dice soddisfatto, ma coglie anche qualche lato che non gli è piaciuto: “Abbiamo giocato una buona partita, ma appena abbassiamo i ritmi non siamo capaci di gestire: perdiamo campo, invece quello che abbiamo fatto negli ultimi dieci minuti possiamo farlo sempre. Ma abbiamo gestito meno delle altre volte. E' stata una buona partita contro una buona squadra, abbiamo vinto con merito, anche se alcune piccole cose le possiamo migliorare”.

Nonostante la vittoria di Potenza, il Benevento non ha recuperato nulla alla Juve Stabia che rimane a +7: “Dobbiamo guardare a noi stessi – dice Auteri - era la seconda partita in 4 giorni: la squadra mi è piaciuta, ha giocato con personalità e autorevolezza, per tutto il primo tempo abbiamo creato e gestito, poi qualche problema ce lo creaiamo da soli. Alla fine sono punti meritati anche se possiamo fare sempre meglio.

Il Benevento ha ritrovato Karic che nel ritorno non aveva mai giocato: “Ho un ottimo gruppo, fatto di ragazzi per bene. Karic aveva dato segnali positivi sul piano del lavoro, io però non metto mai in disparte nessuno. Stiamo diventando squadra, ci mancano alcuni dettagli, ma ci riusciremo

Avremo tre squalificati? Ma abbiamo Masciangelo, Benedetti, Simonetti che può giocare dovunque: nessun problema, neanche contro il Messina perderemo i nostri presupposti. Simonetti da parte sua può fare tutto e anche meglio”.