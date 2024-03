Lanini raggiante: "Meglio di così..." Prima doppietta in giallorosso e quarta vittoria per il Benevento: "Abbiamo indirizzato la gara"

Prima doppietta in giallorosso, Eric Lanini ha già raggiunto quota 4 gol da quando è venuto a Benevento. A Potenza l'ha risolta lui, come fece sabato scorso col Foggia: “Meglio di così non si può: due buone gare, due vittorie importanti, al Viviani abbiamo avuto un buon approccio. Venire in questi campi non è mai semplice, c'era bisogno di un giusto approccio sul piano mentale e siamo riusciti ad indirizzarla”

Se Auteri dice di guadare in casa e lasciar perdere gli avversari, molti giocatori sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Anche Eric: “Se non c'è nulla in Tv guardo la Juve Stabia. C'è comunque da farle i complimenti, mancano otto partite, già quella di domenica è importante per noi, possiamo chiudere un ciclo di cinque partite e cercare di portare anche lì i punti che servono. Essendo amanti del calcio i risultati li seguiamo, la battuta si fa, ma per quel che mi riguarda nel nostro spogliatoio facciamo molto di più il focus sulla nostra partita”.

Qualche pausa della squadra giallorossa ha fatto discutere, Lanini ha la risposta giusta: “Penso che a qualsiasi livello e in qualsiasi partita non c'è mai una squadra che metta sotto l'altra senza rischiare nulla. Le partite hanno andamenti altalenanti, noi dobbiamo solo cercare di avere meno momenti possibili da rincorrere. E' importante portare a casa il risultato e gestire la palla sporca. Giochiamo anche contro gli altri, ci sta che capiti qualche azione degli avversari”.