Marchionni fatalista: "Dopo i loro gol, tutto è diventato difficile" L'allenatore lucano dice che la sua squadra ha i punti che s'è meritata

Il tecnico del Potenza Marchionni è stato facile profeta. Anche in conferenza pre-partita aveva detto che la sua squadra non avrebbe dovuto concedere nulla alla Strega: “La prima mezz'ora abbiamo fatto una buona partita, poi il Benevento ha trovato gol e raddoppio e tutto è diventato difficile. Poi c'è mancato anche un pizzico di fortuna, contro queste squadre se vai sotto tutto diventa difficile. C'è mancato il gol in avvio, ma il Potenza ha provato a giocare contro una buonissima squadra”.

I play off restano un sogno proibito per i lucani: “Se abbiamo questi punti, questi meritiamo. Ci manca saper creare quelle occasioni che ti permettono di andare in vantaggio per poi fare un'altra partita”.