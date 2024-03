Juve Stabia-Taranto dell'11 marzo a porte chiuse Lo ha reso noto la società jonica con un suo comunicato

Juve Stabia-Taranto del prossimo 11 marzo (lunedì pre 20,45) sarà disputata al Menti a porte chiuse. Lo ha reso noto la società jonica in un suo comunicato: “La società Taranto Football Club 1927 comunica che, per disposizioni delle autorità locali, la gara con la Juve Stabia, in programma a Castellammare di Stabia il prossimo 11 marzo sarà disputata in assenza di spettatori”.

Pare che tutto sia riferito a ciò che è accaduto dopo Juve Stabia-Casertana di lunedì scoso, quando ci sono stati scontri tra ultras della Casertana e forze dell'ordine col danneggiamento di alcuni veicoli in sosta ed alcuni poliziotti feriti.