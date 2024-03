Giudice Sportivo: 2 giornate al tecnico della J.Stabia, Pagliuca Fermati per recidività in ammonizioni Improta, Karic e Starita

Il Giudice sportivo si è espresso sulle partite di ieri sera nel girone C di serie C.

Ha comminato 2.500 euro di ammenda al Latina, 700 alla Juve Stabia, 300 alla Casertana.

Tra gli altri è stato squalificato per 2 giornate (una per somma di ammonizioni) l'allenatore della Juve Stabia Guido Pagliuca.

Due gare effettive di squalifica per Vona (Latina). Una per recidività in ammonizioni(X infrazione) a Capomaggio (Caerignola) e Di Livio (Latina). Un turno per recidività (V infrazione) anche a Improta, Karic e Starita (Benevento), e Mbende (Monterosi)