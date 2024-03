Benevento-Messina, una storia che non si dimentica La sfida è legata soprattutto alla finale play off del '99 vinta dai sanniti a Lecce

(f.s.) Una sfida antica, che non ha una frequenza costante, ma torna di tanto in tanto. Questa è Benevento-Messina. 28 precedenti spalmati in 77 anni di storia, che inizia addirittura con una sconfitta a tavolino per rinuncia nel '47, nel corso di un girone finale per la promozione affrontato dai giallorossi sanniti con le tasche terribilmente vuote. Una sfida che i tifosi giallorossi (quelli sanniti, ovviamente) ricordano soprattutto per quella finalissima a Lecce del 13 giugni '99: l'ennesima finale play off, il primo trionfo sannita in queste sfide batticuore. E chi l'ha dimenticata? Il vantaggio di Scaringella, il pari del messinese doc, Totò Bertuccelli. E poi nei supplementari quel tiro di destro del mancino Rosario Compagno, un altro siciliano che diede un dispiacere alla squadra della sua regione. Il Benevento di Dellisanti tornò finalmente in C1 e in città fu festa grande.

L'altro “frame” che non si cancella è quello di un'altra stagione culminata con la promozione, il 16 gennaio del 2016. La squadra di Gaetano Auteri passeggiò al “San Filippo” vincendo 5 a 0 con la doppietta di Amato Ciciretti (che a Messina aveva giocato l'anno precedente), i gol di Cissé e Del Pinto e il famoso “scorpione” di Alessandro Marotta.

Nel computo totale di 28 gare si registrano 9 vittorie del Benevento, 10 del Messina, e 9 pareggi. L'ultima sfida è quella del girone d'andata al “San Filippo-Franco Scoglio”: vittoria dei giallorossi di Andreoletti con un bel gol di sta di Riccardino Improta, che questa volta non sarà della partita per via di un turno di squalifica.