Benevento, le scelte di Auteri: nessun salto nel buio Alcuni elementi sono imprescindibili e il tecnico non vi rinuncerà

Auteri si concede un'altra seduta di allenamento, l'ultimissima prima della sfida col Messina che è in programma alle 18,30. A volte le decisioni dell'ultimo momento possono anche dare qualcosa in più alla contesa. Le scelte sono più o meno fatte ed è certo che il tecnico di Floridia abbia ben poca voglia di fare salti nel buio. “Mancano otto partite, siamo alla resa dei conti. Tre cambi sono obbligati per via delle squalifiche. Questo è il momento più importante del campionato”.

Le certezze sono gli avvicendamenti al posto dei tre fermati dal Giudice Sportivo: Improta, Karic e Starita. Al posto di Riccardino dovrebbe essere scelto Simonetti, un uomo per tutte le stagioni, uno che Auteri schiererebbe in qualsiasi ruolo. A quel punto ci sarebbe da scegliere l'esterno mancino: per quella maglia ci sono Masciangelo e Benedetti, freschi come rose, visto che hanno saltato le ultime due sfide. La scelta dovrebbe ricadere sul primo.

Per Karic ci sono ben tre elementi pronti a rilevarlo: Talia, Pinato e Agazzi. Chi non si muove e sarà chiamato a fare gli straordinari è Nardi, a cui Auteri non rinuncia.

DIFESA. La novità sta nella convocazione, la prima dopo l'infortunio del 3 settembre, di Biagio Meccariello. Il difensore di Airola manca dai campi di gioco dunque da oltre sei mesi, ma nelle ultime settimane ha fatto passi da gigante. In allenamento ha mostrato di poter reggere l'impatto con una partita vera e Auteri lo ha convocato. C'è anche Pastina, che ha recuperato dal problema fisico. L'impressione è che il tecnico non si fidi ancora della sua tenuta e partirà coi soliti tre, Berra-Terranova e Capellini. “Di certo ci sarà bisogno di tutti. Avremo bisogno di cambi, di gente fresca e positiva”, confida don Tano. Sottolineando che si parte in undici, ma che quei cinque cambi consentono di rivoltare la squadra come un guanto e darle persino un altro volto.

ATTACCO. Lanini non si tocca. Auteri gli ha anche concesso di rifiatare nel finale a Potenza e anche contro il Messina partirà lui al centro dell'attacco. In un momento così sarebbe una follia tenerlo fuori, anche solo per l'avvio. Al suo fianco non ci sarà Starita che è squalificato e al suo posto dovrebbe trovare nuovamente spazio Amato Ciciretti, dopo un turno di completo riposo. Sull'altro versante è aperta la caccia ad una maglia. Giovedì a Potenza Ciano ha giocato 68 minuti senza brillare particolarmente, ma l'autonomia c'è. In attacco dunque potrebbe tornare la “strana coppia”, quella formata da Ciano e Ciciretti: “Ci sto pensando, ma non ho ancora deciso”, ha sospirato Auteri. Anche lì davanti c'è la possibilità di grande scelta: Marotta e Ferrante sono riposati, Bolsius è più adatto ad un ingresso in corsa, così come Carfora. Auteri già sa, ma come sempre tutto si saprà prima della gara. Sorprese incluse.

I convocati di Auteri

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò,1 Nunziante Alessandro,24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo,20 Berra Filippo,96 Capellini Riccardo,5 Masciangelo Edoardo,6 Meccariello Biagio,58 Pastina Christian,23 Rillo Francesco,28 Terranova Emanuele,25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide,8 Kubica Krzysztof,31 Nardi Filippo,14 Pinato Marco,18 Simonetti Pier Luigi, 38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don,30 Carfora Lorenzo,10 Ciano Camillo,99 Ciciretti Amato,11 Ferrante Alexis,90 Lanini Eric,9 Marotta Alessandro,33 Perlingieri Mario