Serie C / Diretta Benevento-Messina, LIVE Al Vigorito c'è il confronto tra le squadre allenate da Auteri e Modica

Benevento-Messina, il tabellino

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Simonetti, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Ciano, Lanini. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Meccariello, Kubica, Marotta, Ferrante, Agazzi, Rillo, Viscardi, Carfora, Perlingieri, Talia, Pastina, Bolsius. All.: Auteri

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Salvo, Polito, Dumbravanu, Ortisi; Giunta, Civilleri; Zunno, Firenze, Ragusa; Plescia. A disp.: Di Bella, Zona, Lia, Frisenna, Luciani, Franco, Signorile, Pacciardi, Cavallo, Rosafio, Scafetta, Fumagalli. All.: Modica

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Collu di Oristano e Tesi di Padova. Quarto ufficiale: Peletti

Benevento-Messina, il prepartita

Al Vigorito si affrontano Benevento e Messina per la 31a giornata del campionato di Serie C. I sanniti sono a caccia della quinta vittoria consecutiva per continuare a mettere pressione alla capolista Juve Stabia, con quest'ultima impegnata domani al Menti contro il Taranto.