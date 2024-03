Capellini amareggiato: "Non è andata come pensavamo" "Stavamo difendendo bene, lui ha azzeccato un ottimo tiro da fuori"

Il volto contrito di Capellini la dice lunga sulla delusione patita del Benevento nella sfida col Messina. “Purtroppo – dice - non è andata come ci aspettavamo e abbiamo mollato gli ultimi 5': purtroppo sono quelli più importanti e l'abbiamo pagata”.

La difesa si è disimpegnata abbastanza bene, le colpe sono in altre parti del campo. “Abbiamo subito un gol da fuori area, più di difendere compatti non potevamo, lui è stato bravo a concludere benissimo”. La corsa al primo posto sembra vivere un momento di stop: “Io non guardo mai alle altre squadre, bisogna far punti e basta”.