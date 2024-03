Auteri critico: "A campo aperto dovevamo fare di più" Il tecnico ammette che il pari è giusto: "Ci si può anche difendere, ma poi bisogna ripartire"

Auteri non ama nascondersi, sa che il Messina, al di là del gol giunto al novantesimo, non ha rubato nulla: “Il pari è meritato, ma noi abbiamo giocato un buon primo tempo. Non abbiamo concesso nulla ad una squadra che ha giocatori importanti. Nella ripresa è accaduto quello che è successo anche altre volte”. Il dito dell'allenatore è rivolto verso una gestione che non riesce ad essere positiva: “Ci siamo difesi e anche bene, ma abbiamo perso campo e non lo abbiamo mai più ripreso. Ci manca quel pizzico di gestione tranquilla, non riusciamo a tenere palla e non recuperiamo più campo”. Le sostituzioni non hanno convinto. Il centrocampo sembrava soffrire, ma il tecnico di Floridia la pensa diversamente: “Non è questione di un calciatore o di una sostituzione. Ci si può anche difendere, e in difesa eravamo assai compatti, ma a campo aperto si può fare di più, sbagliavamo sempre le scelte. Con gli spazi che si aprivano dovevamo fare di più”. Il riferimento è soprattutto a Bolsius. Auteri taglia corto: “Non mi è piaciuto come è entrato”.

Sulla classifica il discorso è sempre lo stesso: “Non guardo agli altri, il nostro obiettivo è quello di crescere, senza guardare alla Juve Stabia. E bisogna migliorare tanto nella mentalità: non mi piace gestire la palla”.