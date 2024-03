Serie C, tanti pareggi. E ora la Juve Stabia può ancora allungare Irpini fermati a Francavilla. Giugliano pari in dieci per oltre un'ora: espulso Romano

Pareggia il Benevento, fa pari anche l'Avellino. Alle spalle della strega non accade nulla di sconvolgente, aspettando i posticipi Juve Stabia-Taranto, Picerno-Monterosi e Turris-Casertana.

Gli irpini rimangono a -4 dai sanniti e il Picerno ha la possibilità di agganciarlo ricevendo il Monterosi al Curcio. I riflettori, ovviamente, sono in gran parte puntati sulla capolista Juve Stabia, che ha addirittura la possibilità di allungare rispetto alle inseguitrici.

Veniamo alle gare del sabato.

Due pareggi senza gol alle 14, quando il Catania ormai orfano di Lucarelli si è fatto imporre il pari anche dal Potenza. Stesso nulla di fatto anche a Brindisi, dove il Giugliano non ha saputo andare al di là del risultato ad occhiali sul campo del fanalino di coda. C'è da dire però che i giuglianesi hanno giocato in dieci sin dal 18' del primo tempo quando hanno perso per espulsione il centrocampista Romano (che dunque salterà il Benevento). Nonostante i 70' in superiorità il Brindisi non è riuscito a far breccia nella difesa vesuviana.

In serata un altro zero a zero è quello che viene da Francavilla Fontana dov'era di scena l'Avellino. Un pari che soddisfa i padron i di casa, un po' meno gli irpini. L'ultimo pari di giornata è quello tra Sorrento e Foggia (1-1): i peninsulari hanno raggiunto i satanelli grazie ad una incredibile “papera” del portiere Perina.

A completare la giornata due vittorie in trasferta. Quella netta del Latina (3-1) ai danni di un Crotone sempre più in caduta libera (la vittoria di Messina solo un caso...) e quella del Monopoli a Cerignola, che estromette momentaneamente i ragazzi di Tisci dal novero delle squadre nei play off.

Questa la classifica per le prima posizioni (quelle relative alla zona play off): tra parentesi le partite giocate.

Juve Stabia 64 (30) ; Benevento 58 (31); Avellino 54 (31); Picerno 51 (30); Taranto (-4) 49 (30); Casertana 48 (30); Crotone 47 (31); Giugliano 46 (31; Latina 42 (31); Sorrento 41 (31)

Nella foto l'espulsione di Romano del Giugliano, che salterà la prossima sfida col Benevento