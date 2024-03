Benevento, settimana piena: quattro allenamenti al Meomartini Si sfrutterà il fondo del vecchio campo di Rione Libertà in vista della trasferta di Giugliano

Settimana piena per il Benevento, che deve preparare la trasferta in casa del Giugliano. Come è accaduto anche in precedenti occasioni, Auteri sfrutterà al meglio il Meomartini, visto che lo stadio giuglianese del De Cristofaro è in erba sintetica. E allora già questa mattina la squadra si è trasferita nello storico campo gestito dalla Grippo. Domani pomeriggio sarà invece nello stadio principale, il Ciro Vigorito, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre di mattina ci si allenerà al Meomartini. Nel pomeriggio di venerdì la squadra partirà alla volta del centro dell'hinterland napoletano e sabato mattina sosterrà una seduta di rifinitura all'ombra del Vesuvio. La partita al De Cristofaro è fissata per le 20,45.

Come già detto il Benevento dovrà fare a meno di Berra che sarà squalificato dal Giudice sportivo, ma riavrà Improta, Starita e Karic. Nelle file del Giugliano invece mancherà la mezzala Romano, che si è fatto espellere dopo solo 18' a Brindisi.