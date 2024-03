Cerignola: via Tisci, arriva Raffaele Un altro ex ha perso la panchina: Fabio Caserta, ma il Cosenza è tuto con lui

Un'altra panchina cambia nel girone C di serie C. Ivan Tisci lascia il posto alla guda del Cerignola all'ex Potenza, Giuseppe Raffaele. Fatale all'ex collaboratore di Bucchi è stata la sconfitta interna contro il Monopoli (1-3).

CASERTA. A proposito di ex, un altro allenatore del Benevento degli anni sconrsi ha perso la panchina. Si tratta di Fabio Caserta, che il presidente Guarascio ha deciso di esonerare dopo lo 0 a 0 interno col Cittadella. La comunicazione è giunta all'ultimo momento quando Caserta era già pronto a guidare la riprsa degli allenamenti. Pare che i giocatori rossoblù non l'abbiamo presa troppo bene, schierandosi con l'allenatore di Melito Porto Salvo. Anche Tutino, in cura in una clinica romana, ha fatto sapere di non essere d'accordo con la decisione presa dalla società.

Nella foto Giuseppe Raffaele