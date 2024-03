Nizza in crisi, Farioli ricorda i tifosi del Benevento: ecco cosa ha detto Le parole dell'ex collaboratore di Roberto De Zerbi

Il Nizza sta vivendo un periodo di crisi, come certificato dall'unico punto conquistato in Ligue 1 nel corso delle ultime cinque partite. In vista del match di Coppa di Francia con il Paris Saint Germain, Francesco Farioli ha ricordato l'esperienza vissuta al Benevento, quando faceva parte dello staff tecnico di De Zerbi. L'allenatore ha messo in risalto la reazione dei tifosi giallorossi dopo la retrocessione, quando applaudirono la squadra al termine del match col Genoa: "Ho già vissuto diversi momenti difficili. Un esempio, durante la mia prima esperienza in Serie A al Benevento, prendemmo la squadra a 0 punti dopo 14 giornate. E ricordo che nonostante la retrocessione i tifosi ci applaudirono. Il successo dipende da poche cose, da piccoli dettagli, è quello che cambia le cose nel bene o nel male".