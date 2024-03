Meccariello: "Benevento, sono pronto. La Juve Stabia? Una bella botta..." Le parole del difensore giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Biagio Meccariello ha parlato così dopo il pareggio rimediato dal Benevento contro il Messina: "Ci sono state delle difficoltà, ma la stavamo ugualmente vincendo. Speri di portarla a casa fino alla fine, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare il nostro percorso, analizzando quegli aspetti che abbiamo sbagliato. Ovviamente il botta e risposta con la Juve Stabia ti dà delle pressioni, anche perché non possiamo più sbagliare. Stiamo venendo un po' meno nel controllo della partita e sembra che abbiamo il braccino corto, questo lo stiamo pagando".

Sulla condizione fisica: "Mi sento abbastanza bene. Il ginocchio si muove in maniera positiva. È chiaro che i ragazzi in difesa stanno facendo bene. Al di là della mia grande voglia di giocare, l'importante è il bene della squadra".

Sulla lotta al primato: "Fin quando c'è speranza, noi lotteremo fino alla fine. C'è da dire che dopo il nostro pareggio, la vittoria della Juve Stabia è una bella botta. Che dire, magari ci dà quella spensieratezza che ci ha un po' frenato recentemente. Se c'è il rischio di arrivare stanchi ai play off? Sarà un altro torneo, dove verranno fuori altre energie. Tutto si resetta".

Meccariello e l'arrivo a Benevento: "Era segnato, come se fosse scritto nel destino. Entrambi avevamo voglia di ripartire dopo una retrocessione molto dolorosa. Non è un punto di arrivo per me, mi sento giovane anche se questo infortunio mi ha penalizzato. Spero di scrivere ulteriori pagine importanti della storia del Benevento insieme ai miei compagni".