La Juve Stabia batte anche il Taranto e vola a +9 Un'altra doppietta del centravanti Adorante

Sornione, cinica, pressoché infallibile. La Juve Stabia batte anche il Taranto e intravede la B. Il vantaggio sul Benevento sale a 9 punti quando mancano appena 7 giornate alla conclusione della stagione regolare. Ancora determinante Andrea Adorante, l'attaccante classe 2000 arrivato a gennaio dalla Triestina che trova un'altra doppietta in avvio di ripresa, dopo un primo tempo abbastanza sonnolento. Una vera e propria esplosione quella del giovane centravanti parmense che aveva segnato 4 gol con gli alabardati nel girone di andata, ma ne ha fatti addirittura 10 in 12 partite in questo ritorno con le vespe. Serve solo a indorare la pillola al Taranto il gol della bandiera di Simeri. Nonostante lo scontro diretto tra sanniti e vespe in programma al Vigorito il prossimo 8 aprile, i giochi per il primo posto sembrano ormai fatti.

Guadagna posizioni anche il Picerno, che strapazza il Monterosi (5-1) e va ad agganciare l'Avellino a quota 54 al terzo posto.

Perde invece qualcosa la Casertana, che si arrende alla voglia di salvezza della Turris.