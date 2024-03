Benevento, prima volta in campionato al De Cristofaro L'unico precedente in trasferta nel '98 fu giocato al Partenio di Avellino. 4a sfida stagionale

(f.s.) Quella di sabato sarà la prima volta in campionato del Benevento al De Cristofaro di Giugliano, dove invece la squadra sannita ha giocato in amichevole proprio questa estate il 20 agosto, vincendo col punteggio di 3-1 (gol di Agnello, Ciano su rigore e Masciangelo. Di Labriola il gol della bandiera giuglianese). Complessivamente Benevento e Giugliano si affrontano in questa stagione per la quarta volta (finora una in campionato, una in Coppa Italia, una in amichevole)

In campionato c'è un solo precedente in trasferta, risale al 20 settembre del '98, ma allora il Giugliano, in assenza del suo rettangolo di gioco, si faceva ospitare al Partenio di Avellino. Quel giorno, la squadra di Dellisanti che poi avrebbe vinto i play off per la promozione in C1, uscì sconfitta dallo stadio irpino: 2 a 0 netto con i gol di Campilongo e Pisani.

I precedenti in campionato sono complessivamente tre: oltre a quella volta ad Avellino, il Benevento ospitò i napoletani nell'allora Santa Colomba il 24 gennaio del 99: finì in goleada, 6-1 con rete di Di Giulio, doppietta di De Simone, e i gol di Bertuccelli, Marra e Massaro. L'altro precedente si riferisce al campionato in corso, alla gara di andata terminata 2-2: vantaggio giallorosso di Marotta (un ex), pari del giovane Ciuferli, nuovo vantaggio sannita con Karic e definitivo pari giuglianese con Oviszach.

L'altro precedente, sempre relativo a questa stagione, è riferito come abbiamo detto alla Coppa Italia. Storia del 4 ottobre, anche questa volta gol iniziale di Marotta, poi pari di Yabre. Ai supplementari vantaggio napoletano con Caldore, pari nel recupero con Bolsius. Il Benevento poi fu eliminato ai calci di rigore.