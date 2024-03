Giudice sportivo: stop per Berra, ammenda di 700 euro al Benevento Fermato per un turno anche la mezzala del Giugliano, Romano

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 12a di ritorno nel girone C di serie C.

Ammenda di 2.000 euro al Catania, 1.000 a Crotone e Picerno, 800 alla Turris, 700 al Benevento (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze), 400 al Monopoli.

Squalifica per una gara e 500 euro di ammenda agli operatori sanitari Aurino e Nasrtro (Juve Stabia)

Squalifica per 2 gare effettive: Santarcangelo (Picerno)

Squalifica per una gaa effettiva: Romano (Giugliano)

Squalifica per una gara per recidività in ammonizioni: Berra (Benevento), Sciacca (Casertana), Bove (Crotone), Ferrini e Iaccarino (Monopoli), Contessa (Turris)

Ammonizione con diffida: Pinato (Benevento)