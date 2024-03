Il derby di Giugliano a Nicolini di Brescia Ha già diretto i giallorossi al Menti di Castellammare

Sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia a dirigere sabato Giugliano-Benevento. Quinto anno, 62 partite in Lega Pro, con 25 vittorie delle squadre di casa, 17 pareggi e 20 successi in trasferta. 28 rigori decretati, 28 espulsioni comminate. Nicolini ha già diretto quest'anno il Benevento nella sfida d'andata al Menti di Castellammare, vista dalle vespe per 1 a 0. Su di lui molte polemiche nelle ultime settimane per la gestione della sfida tra Monopoli e Juve Stabia (due espulsi tra i monopolitani) e proprio la settimana scorsa su Messina-Crotone (0-1) con un rigore evidente negato ai peloritani. Domenica sarà al De Cristofaro per Giugliano-Benevento. Sarà coadiuvato da Frank Loic Nana Tchato di Aprilia e da Marco Colaianni di Bari. Quarto uomo Abdoulaye Diop di Treviglio.