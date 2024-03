Benevento, perché è prezioso il secondo posto Senza mai perdere di vista ciò che accade in vetta, bisogna blindare il posto d'onore

(f.s.) Il clan delle seconde. Deluse, arrabbiate, ma tutte consapevoli della loro forza e delle loro ambizioni. Dietro alle tre leader della serie C, che sembrano ormai incamminate verso la serie cadetta, ci sono squadre altrettanto forti che quella promozione la vorrebbero ad ogni costo. Una costante: tutte e tre le seconde in classifica sono staccate di 9 punti dall'attuale capolista. Nel girone A il Padova lo è dal Mantova, in quello B la Torres dal Cesena, nel raggruppamento C il Benevento dalla Juve Stabia.

Differenti però le situazioni che vivono alle loro spalle le tre damigelle d'onore. Il Padova ha a sua volta ben 12 punti di vantaggio sul Vicenza che è terzo, la Torres ne ha 11 sulla Carrarese. L'esito più incerto è proprio quello meridionale dove il Benevento conta 4 lunghezze di vantaggio su Avellino e Picerno, che guardano avidamente al secondo posto.

Difendere la piazza d'onore senza rinunciare alla follia di un sogno che sembra irrealizzabile. Come dire, occhio alle squadre che inseguono, ma senza mai precludersi nulla se dovessero accadere delle cose inattese in testa.

Avere un quadro definito della corsa play off in ogni caso conviene. Si capisce che il secondo posto regala un vantaggio inestimabile. Si entra in gioco quando le squadre sono ormai ridotte ad otto delle 28 di partenza. E' anche prevedibile che qualche squadra che viene dai turni precedenti sembrerà più rodata, ma se chi avrà conquistato il diritto di partecipare ai play off da seconda saprà mantenere una condizione accettabile, potrà usufruire di vantaggi che gli altri non avranno.

Nella seconda fase di play off nazionale le tre seconde saranno “teste di serie” (insieme alla migliore che viene dal turno precedente) e potranno andare alla final four persino pareggiando entrambe le sfide di andata e ritorno (o ottenendo un risultato speculare).

Solo nella final four i vantaggi si pareggeranno: in semifinali e finali in caso di parità verranno giocati prima i supplementari e poi calciati i rigori. Resta la realtà che con tre sfide (andata e ritorno) fatte bene ci si può ritrovare in serie B.