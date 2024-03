Il Benevento si allena al Meomartini: assente Berra Nunziante con la Nazionale Under17. Domani e dopodomani altre due sedute sul sintetico

(f.s.) Prima delle tre sedute consecutive mattutine al Meomartini. La squadra di Auteri è salita sul pullman societario per spostarsi dall'Antistadio, dove ha il suo quartier generale (palestra, docce ecc), al vecchio Meomartini, messo a disposizione dalla società Grippo che ne ha la gestione.

Oltre un'ora di esercitazioni intense sul fondo in sintetico, che è lo stesso che la squadra troverà sabato sera al De Cristofaro di Giugliano. Assente tra i giallorossi ancora Berra, che deve scontare questa settimana un turno di squalifica e ne approfitta per un lavoro specifico di recupero fisico. Il difensore udinese è tra quelli che hanno giocato di più in questo campionato, 27 partite su 31, tra cui le ultime dodici (proprio quelle della gestione Auteri) senza soluzione di continuità. Berra aveva saltato l'ultima partita contro il Catania per lo stesso motivo: somma di ammonizioni.

Assente anche il giovane portiere Alessandro Nunziante, convocato presso il centro di Novarello (Villaggio Azzurro di Granozzo Monticello) con la Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo per un raduno dal 12 al 16 marzo. Sabato alle 12 giocheranno un'amichevole con l'Under 17 del Milan e nella stessa giornata sarà diramata la lista definitiva dei 20 elementi che prenderanno parte alla fase di qualificazione all'Europeo di categoria (l'Italia dovrà affrontare il 20, 23 e 26 marzo rispettivamente i Paesi Bassi, il Belgio e la Finlandia).

Il Benevento ha in programma tre allenamenti consecutivi mattutini al Meomartini, proprio per assuefarsi meglio alle condizioni del terreno sintetico. Quindi dopo la seduta di questa mattina, si torna in campo domani e venerdì poco prima della conferenza stampa del tecnico (13,15) e la partenza per il ritiro di Venticano.

Sul fronte delle scelte, Auteri avrà di nuovo disponibili Improta, Starita e Karic e almeno i primi due saranno sicuramente impiegati. In difesa col rientro di Pastina, Capellini dovrebbe spostarsi a destra e Terranova starebbe come sempre al centro. A centrocampo e in attacco c'è grande abbondanza e Auteri potrà attendere anche le ultime ore per prendere le sue decisioni.

Nella foto l'uscita del bus societario dal Meomartini intorno alle 12,30