Dal Giugliano un appello a spingere la squadra alla vittoria Alla squadra di Auteri il compito di spegnere gli entusiasmi dei gialloblù

A Giugliano si vogliono regalare la partita da ricordare. Perchè battere il Benevento ha ancora un significato, perchè i recenti campionati di A e di B hanno lasciato quell'alone di “grande squadra”, che aumenta a dismisura la voglia di metterle lo sgambetto. E così al De Cristofaro, d'incanto riaprono i distinti e compare un appello sull'account Facebook come nelle migliori occasioni: “È il momento di stare vicino a questi ragazzi. È il momento di dimostrare tutto il vostro amore per questa maglia. La società, famiglia Mazzamauro, intende dimostrare per l'ennesima volta in questi anni la voglia, la vicinanza e l'attaccamento a questa città, a questo popolo. Verso un obiettivo storico, per colorare lo stadio di gialloblù!”. L'obiettivo storico ovviamente sarebbe quello della conquista dei play off, che passa ovviamente attraversao una vittoria nel derby più atteso.

Al Benevento il compito di spegnere l'entusiasmo dei giuglianesi, giocando una partita ricca di agonismo e tecnica. Malgrado le ambizioni della squadra napoletana, i “quotisti” delle maggiori agenzie di scommessa punta ancora sul Benevento: pagano addirittura quattro volte la posta una vittoria del Giugliano, a 3,45 è pagato un pari, solo a 1,75 la vittoria dei giallorossi di Auteri.

E' un altro week end importante, in cui sarebbe deleterio abbassare la testa. La Juve Stabia sembra irraggiungibile, ma al Benevento questo dovrà importare fino ad un certo punto. Sarà invece essenziale accumulare quanti più punti possibile in questo rush finale di stagione regolare. E difendere con i denti quella seconda posizione che può valere tanto in tema play off.