Auteri ne convoca 27: Berra unico assente Il difensore friulano deve scontare un turno di squalifica

Auteri ha convocato 27 giocatori per il derby di domani sera al De Cristofaro di Giugliano. Manca solo Filippo Berra, che sconta un turno di squalifica. E' evidente che uno tra gli elementi che sono stati convocati dovrà andare in tribuna: il regolamento, è noto, ne prevede 11 in campo e 15 in panchina. E' probabile che tocchi a Viscardi, che ha accusato un piccolissimo problema nel corsod ella rifinitura. Al rientro invece Pastina, che prenderà il posto di Berra nella linea difensiva (a sinistra però).

Ecco l'elenco completo dei convocati

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò,1 Nunziante Alessandro,24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo,96 Capellini Riccardo,5 Masciangelo Edoardo,6 Meccariello Biagio,58 Pastina Christian,23 Rillo Francesco,28 Terranova Emanuele,25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide,16 Improta Riccardo,7 Karic Nermin,8 Kubica Krzysztof,31 Nardi Filippo,14 Pinato Marco,18 Simonetti Pier Luigi, 38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don,30 Carfora Lorenzo,10 Ciano Camillo,99 Ciciretti Amato,11 Ferrante Alexis,90 Lanini Eric,9 Marotta Alessandro,27 Starita Ernesto