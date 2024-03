Anticipo di C: Catania vittoria col fiatone Cerignola padrone del campo nella ripresa, beffato nel finale

Una sconfitta da mordersi le mani per il Cerignola, preziosissima per il Catania. L'anticipo della 32a di serie C per consentire agli etnei di giocare martedì 19 la finale di andata di Coppa Italia a Padova, esprime un risultato assai bugiardo. Dopo un primo tempo equilibrato, ma nel quale il Catania è passato in vantaggio su calcio di rigore di Chiricò, la ripresa è stata un autentico dominio dei pugliesi, che hanno avuto almeno cinque palle gol pulite per passare in vantaggio dopo il pareggio colto da Malcore. Poichè nel calcio non c'è mai nulla di scritto, in un'azione di rimessa all'82' Zammarini ha trovato la deviazione vincente che ha regalato la vittoria ai siciliani. Grazie a questi tre punti, il Catania porta momentaneamente a 7 le lunghezze di vantaggio sulla quint'ultima posizione, quella che delimita i play out. Il Cerignola rimane ad un soffio dai play off.