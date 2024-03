Benevento, questa mattina rifinitura a Dentecane Vista la vicinanza della trasferta, la squadra partirà per Giugliano in pullman dopo le 18

(fras) Per una delle trasferte più corte della stagione (66 chilometri. Più vicine solo Avellino – 34 – e Caserta – 52 -) il Benevento trascorre la vigilia nel ritiro di Venticano e parte alla volta dello stadio De Cristofaro questo pomeriggio poco dopo le 18.

Come d'abitudine, Gaetano Auteri non ha voluto rinunciare ad un'ultima seduta di allenamento, visto che a Giugliano si giocherà stasera alle 20,45. Dunque in mattinata la squadra (9,45 circa) si è portata nella vicina Dentecane (frazione di Pietradefusi) dove c'è un bell'impianto in erba sintetica, inaugurato appena due anni fa.

Una sudatina, il ripasso degli ultimi schemi e il completo diradarsi degli ultimi dubbi sull'undici da mandare inizialmente in campo. In definitiva il tecnico giallorosso dovrebbe essere arrivato all'immediata vigilia del match di Giugliano con una sola incertezza, quella del mediano da affiancare a Filippo Nardi. Il ballottaggio dovrebbe essere tra Karic e Pinato. Lo svedese è rientrato a pieno titolo nelle rotazioni della squadra e Auteri sembra convinto di poter sfruttare le sue caratteristiche, alcune molto diverse da quelle dei suoi compagni di reparto, per queste partite di grande agonismo. Per altro il buon Nermin andrebbe in campo nel ricordo del gran gol realizzato ai giuglianesi nel girone d'andata, che non può non metterlo di buon umore.

Il resto della formazione sembra ormai fatto. Con la difesa a tre cristallizzata su Capellini, Terranova e Pastina, e con i tre attaccanti che dovrebbero essere Lanini, Starita e Ciciretti. Anche sulle fasce non dovrebbero esserci dubbi per Improta a destra e Simonetti a sinistra, due che sanno giocare oltre che sulle corsie esterne, anche nel campo.

Dopo il pranzo e il riposo pomeridiano all'Hotel Europa Villa Il Sogno, Auteri terrà la consueta riunione tecnica intorno alle 18 prima di salire sul Bus societario e avviarsi verso il De Cristofaro di Giugliano. Inizio del derby ore 20,45.

Nella foto il campo in sintetico di Dentecane (Pietradefusi)