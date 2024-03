Giugliano-Benevento, c'è Manfredini in porta: cosa è successo a Paleari? La condizione dell'estremo difensore giallorosso, escluso dal match del De Cristofaro

Ha destato una certa sorpresa la presenza di Manfredini tra i titolari di Auteri contro il Giugliano. L'estremo difensore ha rilevato Paleari, con quest'ultimo che non è presente neanche in panchina. Cosa è successo? Nelle ultime ore, Paleari è stato colto da un virus intestinale che l'ha costretto a rimettere più volte. Il numero uno giallorosso non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca e stare a riposo, in modo da riprendersi quanto prima in vista del prossimo match.