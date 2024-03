Auteri entusiasta: "Abbiamo imposto un ritmo impressionante" "Nel primo tempo qualche difficoltà, poi nella ripresa siamo cresciuti di tono"

Per il tecnico di Floridia è arrivato il 13° risultato utile di fila, imbattuto nel 2024, primatista virtuale davanti anche alla Juve Stabia. Il Benevento va forte, anche se forse in avvio aveva avuto qualche difficoltà: “Nei primi dieci minuti abbiamo fatto un po' fatica, non scalavamo per prendere le posizioni, ma ci sta concedere un po' di campo all'avversario. Però abbiamo costruito tre occasioni importanti”. Nella ripresa poi sono arrivati i colpi da ko: “Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, non sono stati capaci di arginare la nostra pressione. Abbiamo vinto in due minuti? Ma avete visto che ritmo abbiamo imposto alla gara. Anche sul 2 a 1 avremmo potuto sfruttare qualche altra occasione. L'arbitro sulla valutazione dei falli ha usato due pesi e due misure. Ma noi siamo cresciuti di tono. E poi ci sono anche gli avversari”.

E' soddisfatto di tutto Auteri: “Abbiamo difeso bene, sempre in grado di ripartire e creare situazioni importanti, gestendo la palla in maniera appropriata: a me stasera la squadra è piaciuta”.

La crescita è evidente e costante: “Da quando abbiamo cominciato questo percorso non siamo mai venuti meno: questa è una squadra che è cresciuta, ad un certo punto abbiamo imposto ritmi vertiginosi alla gara. Certo che abbiamo ancora ampi margini di crescita: abbiamo vinto non con merito, di più. Abbiamo giocato con mentalità e gestito bene”.