Nardi: "La Juve Stabia? Noi giocheremo sempre per vincere. Poi..." Il mediano giallorosso: "Siamo maturi e nella ripresa ci siamo aggiustati"

Filippo Nardi è stato ancora una volta uno dei migliori nelle file giallorosse. Il mediamo trevigiano sa quello che vuole, non si tira indietro: “Cerco di dare sempre il meglio e gioco per ottenere degli obiettivi sia di squadra che personali: questa volta abbiamo vinto e l'obiettivo è raggiunto. Siamo maturi, siamo riusciti ad aggiustarci nelle ripresa. Potremo migliorare il primo tempo, ma la cosa importante è arrivare alla fine e vincere”.

Lo svantaggio del primo tempo avrebbe potuto regalare grosse difficoltà: “Abbiamo saputo soffrire, mantenere la calma e capire i punti deboli dell'avversario e colpire nel momento giusto”. Sul piano personale è contento di ciò che sta facendo: “Io cerco sempre dare il meglio di me: magari le prime partite mi servivano un po' di minuti, ho cercato di capire come giocava la nostra squadra. Le mie aspettative sono sempre alte, sono autocritico e questo mi porta a migliorare le mie prestazioni. Vincere il campionato come l'anno scorso? In fondo è nelle nostre intenzioni”. C'è ancora la possibilità di guardare ciò che farà la Juve Stabia... “Io gioco ogni partita per vincere, se poi vinceranno anche loro, gli faremo i complimenti”