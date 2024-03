Bertotto si rammarica: "Avevo avvertito i ragazzi, ma..." "Nella ripresa abbiamo calato l'attenzione e una squadra forte come il Benevento ha ribaltato tutto"

Valerio Bertotto si impone di essere contento nonostante la sconfitta. “Primo tempo molto bene, si trattava di fare un altro gol. Nella ripresa, nonostante avessi avvertito i ragazzi, contro una squadra forte come il Benevento, abbiamo calato l'attenzione o quella sana determinazione per passare i primi minuti. Peccato, nel computo complessivo un diverso punteggio sarebbe stato più equo”.

Il rammarico però passa in secondo piano pensando ai miglioramenti che il Giugliano continua a mostrare: “L'obiettivo è proprio quello, migliorare sempre di più: si gioca per vincere e per far vedere che la crescita dal mio arrivo è stata importante. Nelle prime sette partite questa squadra aveva 5 punti, e li avevo visti in una condizione mentale completamente diversa. La sconfitta di stasera non macchia nulla, abbiamo giocato al calcio contro una fortissima formazione. Ora pensiamo alla prossima”.