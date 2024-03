Il Benevento di Vigorito diventa maggiorenne: 18 anni e.. la storia continua Festeggiata nel migliore dei modi la ricorrenza con la vittoria ottenuta ieri sera a Giugliano

(frasan) Quando si spengono le candeline non c'è regalo più bello che la vittoria della squadra che si ama. Oggi il Benevento di Oreste Vigorito diventa maggiorenne: 18 anni fa il re dell'eolico e il compianto fratello Ciro “si regalarono un'emozione” acquisendo le quote del Benevento Calcio. Quella data del 2006 è ormai storia, un lasso di tempo che ha cambiato i connotati della vecchia strega facendola diventare sempre più magica e amata. 18 anni di vittorie impensabili, di promozioni che neanche la fantasia del più accanito dei tifosi giallorossi avrebbe potuto partorire: la serie B, poi addirittura la serie A. Certo, in un tempo così lungo ci sono stati anche momenti tristi, quello più di tutti la retrocessione dello scorso anno (17° anno, e poi dicono che la superstizione non conta...). Ma anche dopo una delusione cocente, il patròn giallorosso è sempre ripartito con decisione e determinazione. Più forte di prima, per riaccendere in tutti una passione mai sopita. Ieri sera il Benevento di Auteri ha incarnato quella determinazione e ha fatto il regalo più bello a tutti per questa ricorrenza speciale. 18 anni da ricordare e... la storia continua.