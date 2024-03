Serie C, Brindisi 4 punti di penalizzazione: quasi spacciato Il Taranto, che si è affidato all'avvocato Chiacchio, spera invece di vedersi cancellato il -4

La classifica del girone C di serie C cambia ancora: la penalizzazione questa volta è arrivata per il Brindisi, già fanalino di coda quasi spacciato. Ora i suoi 19 punti in classifica diventano 15 per effetto del -4 affibbiatogli dal Tribunale Federale Nazionale, riunitosi oggi 18 marzo. Il distacco dei brindisini da Monterosi e Francavilla, che sono penultimi in graduatoria, è divetato ora di 12 punti. Con un bottino di 18 punti disponibili diventa pressochè impossibile al Brindisi di sperare di evitare l'ultimo posto e la retrocessione. Questa la sentenza ufficiale: “l Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:- per la sig.ra Mariachiara Rispoli, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;- per la società Brindisi Football Club Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva”.

Per una penalizzazione che sarà quasi certamente scontata, ce n'è un'altra per la quale si sta battendo l'avvocato Eduardo Chiacchio, che difende il Taranto, anch'esso colpito la scorsa settimana dalla medesima sanzione. Chiacchio ha sottolineato che “il tardivo adempimento è stato dovuto ad una causa di forza maggiore, in quanto durante la partita Taranto – Foggia del 3.9.2023 i tifosi ospiti hanno danneggiato la Curva Sud dello stadio, comportandone, a seguito di provvedimenti del Sindaco di Taranto, la chiusura, così recando un danno patrimoniale di notevole dimensione alla società deferita che le ha impedito di provvedere puntualmente ai versamenti dovuti”. La grande bravura dell'avvocato Chiacchio potrebbe anche consentire agli jonici di evitare tutta o in parte la penalizzazione.