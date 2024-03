Benevento, subito marce forzate: due ore di esercitazioni Nella partitella finale prodezza di Starita: un buon segno in vista del Monopoli

E' il giorno della seduta a porte aperte. Nell'area dello stadio Vigorito c'è clima di festa nel giorno dell'annuale Fiera di San Giuseppe. Gli appassionati della strega sono sulle gradinate dell'Antistadio per assistere alla ripresa degli allenamenti dei ragazzi di Gaetano Auteri.

C'è Paleari che ha smaltito l'attacco influenzale che gli ha impedito di scendere in campo al De Cristofaro, c'è anche Berra, che ha scontato un turno di squalifica ed è nuovamente disponibile. Manca invece Eric Lanini. Il malanno di stagione ha colpito anche lui: i sintomi influenzali gli hanno impedito di allenarsi, ma per fortuna è appena martedì, per cui c'è tutto il tempo per recuperare in vista del Monopoli.

Auteri, come suo solito, non fa sconti. Si inizia alle 15,15, si chiude alle 17,30, quando comincia già ad imbrunire. Il tecnico di Floridia chiama i suoi a scaglioni. Esercitazioni tattiche di attacco allo spazio e conclusioni. A centrocampo si alternano le varie coppie: Nardi-Talia, Nardi-Agazzi, Agazzi-Talia, Karic-Nardi. Pinato si allena con gli altri, ma non sarà utilizzabile per via della squalifica comminatagli per cumulo di ammonizioni. Per quel che riguarda gli attaccanti Auteri cerca di sollecitare i movimenti giusti a Ferrante e Bolsius, li rimbrotta, ne corregge la posizione, fino a vedere quello che vuole dai suoi attaccanti. Chi non è impegnato nella tattica, gira intorno al perimetro per esercizi atletici.

Si continua a ritmi sostenuti, si chiude con una partitella a metà campo, con le due porte. E' una prova terribile, perchè si gioca in spazi ristrettissimi e c'è bisogno di riflessi e rapidità. Si segna su entrambi i fronti, sul 2 a 2 Auteri chiama il pallone della vittoria: “Chi segna questo vince”. E il gol, un gran gol, lo segna Ernesto Starita: destro a rientrare nell'angolino della porta di Paleari. Magari è un segno, perchè l'attaccante napoletano sarà quello più atteso sabato pomeriggio contro la squadra che lo ha valorizzato maggiormente. Dei 12 gol che detiene nella classifica dei cannonieri, 11 li ha messi a segno a Monopoli nel girone d'andata e due in particolare li ha rifilati al Benevento. E' giusto il momento di riannodare il filo che sembra essersi interrotto.

Nel finale un po' di suspence, allentata dall'ironia contagiosa di Cristian Pastina, che simula lo scontro tra i due compagni di squadra col sorriso sulle labbra. Lo scontro aereo è tra Carfora e Berra ed è il giovane napoletano ad avere la peggio. Accorrono i sanitari, gli mettono un bel turbante sulla testa per tamponare la ferita. Un po' di spavento per il ragazzo giallorosso, ma nulla di grave, per fortuna.

Nella foto una parata in allenamento di Paleari, completamente ristabilito