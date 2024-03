Benevento-Monopoli al "quarto anno" Madonia L'arbitro palermitano non ha mai finora diretto il Benevento, ha incrociato due volte i pugliesi

Sarà il quarto anno Madonia di Palermo a dirigere sabato pomeriggio la sfida tra Benevento e Monopoli. 31 anni, ammonistratore di condomini, l'arbitro di Monreale è uno dei più promettenti della Can C: ha finora diretto 45 partite in Lega Pro, con 24 vittorie delle squadre di casa, 9 pareggi e 12 successi delle compagini in trasferta. 12 i rigori decretati, 9 le espulsioni comminate. Nella sua carriera Madonia non ha mai diretto prima d'ora il Benevento, ne ha invece fischiate due del Monopoli (quest'anno Monopoli-Cerignola 2-2, nel 2021 Monopoli-Monterosi 2-0: in entrambe le sfide si registra un gol del giallorosso Starita).

A coadiuvarlo saranno Francesco Piccichè di Trapani e Rodolfo Spatato di Rossano. Quarto ufficiale Edoaro Manedo Mazzoni di Prato.