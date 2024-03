Benevento, Lanini influenza smaltita Il bomber ha già ripreso ad allenarsi regolarmente. Differenziato per Meccariello

(f.s.) I malanni di stagione sono così: arrivano inattesi e altrettanto all'improvviso se ne vanno. Eric Lanini aveva saltato la seduta del martedì di San Giuseppe per un attacco influenzale: solita routine, febbre, vomito. Oggi però il bomber giallorosso è tornato in campo per la normale seduta di allenamento. Lanini è il giocatore più determinante della squadra di Auteri: ha segnato cinque gol nelle ultime 4 gare (1 Foggia, 2 Potenza, 1 Messina, 1 Giugliano), che sommati a quello realizzato alla sua terza apparizione in giallorosso contro il Brindisi fanno in tutto sei. Sei gol in 11 partite, in 788' minuti giocati. Una bella media, un gol ogni 131', come dire ogni partita e mezza.

Auteri l'ha fatto intendere più di una volta: il solco è tracciato e fatto salvo per qualche avvicendamento fisiologico, alcune maglie sono assegnate già in partenza. Chi, del resto, farebbe a meno oggi di giocatori del calibro di Lanini e di Nardi?

Nell'unica seduta svolta oggi, Auteri ha avuto senza problemi Carfora, uscito martedì per uno scontro aereo con Berra con una vistosa fasciatura al campo. Chi invece ha svolto lavoro differenziato è stato Biagio Meccariello che al termine della seduta di martedì aveva accusato un lieve fastidio all'adduttore. Va detto che soprattutto in difesa, in questo momento, con il rientro di Berra dalla squalifica, Auteri ha addirittura l'imbarazzo della scelta.

Domani si replica con una sola seduta nel pomeriggio (15,15), così come accadrà venerdì quando la squadra sosterrà l'allenamento pomeridiano e poi partirà per il rituale ritiro a Venticano. Auteri, alle 17, prima della partenza, terrà la conferenza stampa di presentazione della sfida col Monopoli.