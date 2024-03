Benevento, ultima vittoria in casa col Monopoli firmata da Pezzi Le squadre si sono affrontate finora 15 volte, 5 le hanno vinte i giallorossi

(f.s.) Benevento-Monopoli, storia breve ma con qualche fotogramma che non si dimentica. Una storia lunga solo 40 anni, visto che in fondo la società pugliese è nata appena nel 1958, anche se nella sua denominazione sociale c'è l'anno 1966. Sono 15 i precedenti finora, con i sanniti avanti nelle vittorie, 5 contro le 3 monopolitane, e i 7 pareggi complessivi. Nello stadio sannita 4 vittorie giallorosse e 3 pareggi. Al Veneziani 3 vittorie pugliesi, 4 pareggi e un successo giallorosso.

Prima volta nel Sannio il 16 dicembre 1984: zero a zero abbastanza deludente con un Benevento appena sufficiente allenato da Peppe Materazzi. Servirono cinque partite (tre pari e due successi pugliesi) prima di poter brindare alla vittoria giallorossa: storia del 1 febbraio del 1987, una squadra giallorossa impelagata nella lotta per non retrocedere con Rosario Rampanti in panchina: il successo fu firmato da Roberto Antonaci, il golden-boy di Ponte. Al termine di quella stagione il Benevento sprofondò in C2.

Ci si rivede nel 2006-07 la prima stagione di Gianni Simonelli e ci si incontra addirittura quattro volte, perchè il Benevento perde per un soffio la promozione diretta ed è costretta ai play off. Nella stagione regolare pari al Veneziani all'andata, vittoria firmata Clemente nel ritorno. Nei play off saldo 0 a 0 in Puglia e netto 3-0 nel Sannio con la rete di Polani e la doppietta di Clemente.

Nuovo stacco di qualche anno e ci si ritrova nel 2015-16, l'anno della storica promozione in serie B. Vittoria per 2 a 1 all'andata in una sfida rocambolesca, con il Benevento ridotto in dieci in avvio per l'espulsione di Mucciante, sotto di un gol e capace di rimontare prima con Melara e all'ultimo minuto con Pezzi. Palpitante anche la sfida del ritorno al Veneziani: giallorossi subito in vantaggio con Cissè al 2', pari di Di Mariano al 9', Benevento di nuovo avanti con un rigore di Mazzeo. Terza rete giallorossa nella ripresa con Marotta e gol monopolitano nel finale con Croce: 3-2 per i ragazzi di Auteri, ormai incamminati verso la serie B. Quello è l'ultimo successo giallorosso prima della disgraziata partita dell'andata di quest'anno. Da cancellare al più presto.