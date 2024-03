Benevento: Nardi, sospiro di sollievo Dall'ecpografia non è emersa alcuna lesione muscolare

Il Benevento può tirare un sospiro di sollievo dopo aver saputo l'esito dell'ecografia a cui si è sottoposto Filippo Nardi: nessuna lesione muscolare, esito negativo dell'esame strumentale. Inutile dire che il giocatore trevigiano è diventato un perno insostituibile per la squadra giallorossa e sapere che il suo malanno non ha nulla di grave è il miglior responso che si potesse avere in questo momento.