Auteri ne convoca 27, c'è anche Nardi Tra i convocati anche il bomber della Primavera Parlingieri, 26 gol in 23 partite

27 convocati, mancano solo Meccariello e Rillo per problemi fisici e Pinato che è squalificato. Auteri ha portato tutti con sé, anche il giovane attaccante della Primavera, Mario Perlingieri, classe 2005, capocannoniere del suo campionato con 26 gol in 23 partite. Uno dei convocati dovrà per forza di cose accomodarsi in tribuna, perchè i posti disponibili in panchina sono solo 15.

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò,1 Nunziante Alessandro,24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo,20 Berra Filippo,96 Capellini Riccardo,5 Masciangelo Edoardo,58 Pastina Christian,28 Terranova Emanuele,25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide,16 Improta Riccardo,7 Karic Nermin,8 Kubica Krzysztof,31 Nardi Filippo,77 Rossi Riccardo,18 Simonetti Pier Luigi, 38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don,30 Carfora Lorenzo,10 Ciano Camillo,99 Ciciretti Amato,11 Ferrante Alexis,90 Lanini Eric,9 Marotta Alessandro,33 Perlingieri Mario,27 Starita Ernesto

Nella foto Ernesto Starita, ex di giornata