Monopoli, 21 convocati: restano a casa La Vardera e Ardizzone Indisponibili anche Fazio e Berman, rientrano Ferrini, Hamilli e Iaccarino

Il Monopoli ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Benevento in programma sabato 23 marzo allo stadio Vigorito (ore 14:00). Indisponibili Fazio, Berman, La Vardera e Ardizzone, non fanno parte della lista inoltre Cubetrovic e Peschetola; rientrano a disposizione del tecnico Roberto Taurino Ferrini, Hamlili e Iaccarino.

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Dalmasso, Gelmi

Difensori: Angileri, Fornasier, Viteritti, Ferrini, Cristallo, Bizzotto, Barlocco

Centrocampisti: De Risio, Hamlili, Bulevardi, Iaccarino, Vitale M.

Attaccanti:Sosa, De Paoli, Tommasini, Borello, Simone, Arioli, Grandolfo