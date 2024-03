Taurino fuori dai denti: "Starita? Spero faccia la sua peggior partita" Poi aggiunge: "Poi gli auguro che faccia tre triplette di fila"

Roberto Taurino, tecnico del Monopoli, presenta la difficile trasferta di Benevento iniziando dalla mancata disponibilità di qualche suo giocatore: “Per questa partita Bergman ha solo aumentato i carichi, ma non ci sarà. Abbiamo recuperato Hamlili, ma perdiamo Ardizzone e La Vardera. Rientrano i due squalificati Ferrini e Iaccarino”. Nessuna concessione al minutaggio dei giovani: “Giocheranno i migliori giocatori al di là dell'età”.

BENEVENTO, GIU' IL CAPPELLO. Taurino non evita di parlare del Benevento e non lesina complimenti: “Incontriamo una squadra forte, anzi sulla carta la più forte. Ha avuto alti e bassi, ma con un allenatore di grande esperienza e competenza ha ripreso la sua marcia: emotivamente sono nella loro massima espressione, ma il calcio è bello proprio perché non è mai scontato”. Il tecnico leccese dice che non s'accontenta del risultato minimo: “Nel momento in cui siamo il pareggio serve a poco, noi dobbiamo essere convinti di una sola cosa: che possiamo fare qualcosa in più rispetto alle ultime volte. In questo momento neanche gli arbitri ci stanno gratificando, ma va bé, dobbiamo dimostrare di essere squadra contro una vera e propria corazzata”.

SAPER SOFFRIRE. Il tecnico monopolitano sottolinea che da parte della sua squadra servirà una partita di spessore: “Contro una squadra di qualità, ci saranno per noi anche momenti di sofferenza, ma è come vivremo questa sofferenza che ha importanza: con voglia di ribattere colpo su colpo, la voglia di essere aggressivi, ci dobbiamo misurare con grande orgoglio. Non è il momento migliore di incontrare una squadra così? Mah, è indubbio che troveremo il Benevento al massimo: sta perseguendo un obiettivo importante, ma anche noi. Poi a fine partita vedremo cosa ci saremo meritati”.

SCELTE DA FARE. Il modulo dovrebbe essere l'ultimo visto contro la Turris: “Con due attaccanti? A Cerignola hanno fatto bene, ma dipende dalla partita che vai a giocare. Dipende dai momenti: spesso questa squadra non è mai stata premiata per gli sforzi che ha fatto, dobbiamo riuscire ad avere la libertà mentale per esprimere le nostre qualità”. Dice di sapere come la squadra di Auteri affronterà questa partita: “Il Benevento è molto aggressivo, devi essere bravo a superare la loro prima linea di pressione: se si è bravi si può trovare tanto spazio alle loro spalle. Abbiamo lavorato bene in settimana, l'importante è metterci grande spirito”. Le scelte non sono ancora del tutto fatte: “Bulevardi sta recuperando, ma ha avuto piccoli acciacchi che si sta portando avanti. Si sta curando per stare al meglio. 3-5-2? Si cerca di sfruttare le caratteristiche individuali dei ragazzi”.

L'EX. L'ultimo pensiero è per il celebre ex della giornata, Ernesto Starita. Bomber di 11 gol in questa stagione, di cui 10 realizzati nelle file del Monopoli: “Starita avversario? Fa parte del calcio. Noi gli vogliamo bene, nulla di personale nei suoi confronti, ma spero che domani faccia la sua peggior partita, poi gli auguro di fare tre triplette di fila”.