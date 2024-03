Talia rammaricato: "Se avesse segnato Simonetti, ora parleremmo di altro" "Ora bravi a pensare solo a noi stessi".

Da un po' non vestiva una maglia da titolare: contro il Monopoli l'ha ritrovata, ma con essa purtroppo anche la sconfitta. Il ragazzo della “cantera” giallorossa è rammaricato: “Il primo tempo avevamo fatto bene, se fossero entrati i tiri di Simonetti e Ciciretti ora staremmo commentando un'altra partita. Nella ripresa stavano lì ad aspettarci e come sbagliavamo noi, loro ripartivano. Poi è arrivato quel gol, il calcio purtroppo è fatto di episodi”.

Richiamato dopo un po' in prima squadra, il ragazzo napoletano ha fatto bene: “Quando il mister mi chiama in campo, cerco di fare sempre il mio dovere. Negli spogliatoi ci siamo detti di alzare la testa e continuare. Dobbiamo resettare e pensare già al Monterosi”. La fiducia dell'allenatore gli fa bene: “Mentalmente fa tanto sapere che l'allenatore ti tiene in considerazione. Il mister fa le scelte, noi dobbiamo solo lavorare. Io sono sempre fiducioso, ma pensiamo solo a noi stessi, perchè se pensiamo a loro non facciamo bene”.