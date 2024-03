Taurino entusiasta: "Una vittoria fondamentale" "Mi dispiace per Auteri, ma c'è sempre il secondo posto"

Roberto Taurino è su di giri, il suo Monopoli ha vinto una partita di grandissima importanza: “Una vittoria fondamentale, in questa situazione di classifica dobbiamo fare quanti più punti possibile. Spesso abbiamo giocato così, anche oggi alcuni momenti alla pari con una squadra forte come il Benevento. Alla prima occasione abbiamo rischiato, ma poi la squadra ha fatto molto bene. E interpretato bene i vari momenti della partita.

Gara preparata bene dal tecnico leccese: “Avevamo lavorato aggressivi sui portatori di palla, cercando di far palleggiare una squadra come il Benevento. Non ci siamo mai allungati, sempre aggressivi sui loro attaccanti. Mi dispiace per mister Auteri , un allenatore importante: il Benevento aveva un sogno, ma per quel che ci riguarda anche noi avevamo un sogno. Abbiamo tolto un po' di inerzia al campionato, il mister ora proverà a ricaricare. C'è sempre la seconda posizione che serve per puntare alla B”.