L'ex De Risio: "Può essere la partita della svolta per noi" "Ho sbagliato un gol incredibile, meno male che ne abbiamo segnato un altro"

“Mi sono mangiato un gol, ma meno male che ne abbiamo fatto un altro”, Carletto De Risio, otto anni vissuti tra la “cantera” giallorossa e la prima squadra, è stato uno degli ex della sfida tra Monopoli e Benevento. Ha sbagliato un gol incredibile, ma ha giocato una buona partita: “Abbiamo un obiettivo da raggiungere e abbiamo saputo giocare con coraggio contro una squadra fortissima come il Benevento. E' stato bello tornare qui, ci sono cresciuto. Il rammarico del Monopoli è aver perso un po' di punti per strada, mancano cinque partite vediamo di recuperare qualcosa”.

Ex del Benevento e ex allievo di Auteri nel Catanzaro: “Sapevamo che era una partita durissima, conosco bene il gioco di mister Auteri, loro aggressivi davanti, ma noi con coraggio abbiamo trovato il gol. E' andata bene e siamo contenti. Questa vittoria ci dà molta carica, può essere la partita della svolta”.