Benevento, Lanini salterà la sfida col Monterosi Trauma distorsivo alla caviglia destra per l'attaccante sannita

Si fermerà Lanini. L'attaccante è stato costretto ad abbandonare la sfida col Monopoli per infortunio. Per lui si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Nel pomeriggio sarà sottoposto a risonanza magnetica e solo domani si saprà di più sull'entità dell'infortunio. Sicuramente non sarà a disposizione per la trasferta col Monterosi. Restano i dubbi sul suo utilizzo per la gara interna con la Juve Stabia. La speranza è di recuperarlo quanto prima. Lanini sta dimostrando di essere una pedina fondamentale nello scacchiere giallorosso, tra i migliori per quanto riguarda il reparto d'attacco.