Benevento, che tegola: Lanini, sarà uno stop non breve "Distorsione della caviglia di secondo grado con interessamento dei legamenti"

Piove sul bagnato in casa giallorossa. Dopo la sconfitta col Monopoli che ha di fatto chiuso l'inseguimento alla Juve Stabia è arrivata la tegola dell'infortunio ad Eric Lanini, l'attaccante più prolifico dell'era Auteri. L'ex Reggiana ha riportato una “distorsione della caviglia di secondo grado con interessamento dei legamenti”. Resta da valutare la tempistica e quanto tempo occorrerà per rimetterlo in sesto. Lo stesso giocatore ha scritto pochi minuti fa sul suo profilo Instagram: “purtroppo gli esami strumentali di stamani hanno riportato che la mia caviglia e i legamenti mi terranno fuori dal campo per un po'... Farò di tutto per tornare prima possibile e per aiutare i miei compagni, la società e la città a raggiungere l'obiettivo. Promesso! A presto”.