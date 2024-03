El Diablo, 100 volte giallorosso: ora concentrato sul... bis Domenica Alessandro Marotta ha tagliato il traguardo delle 100 partite col Benevento

Non è stato un anniversario felice, ma ha voluto ugualmente festeggiare a modo suo, con quella passione che l'ha sempre contraddistinto. Alessandro Marotta sabato a tagliato le 100 presenze nelle file giallorosse (Coppa Italia compresa) e ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto sul suo profulo Instagram: “Cento volte insieme a te! Unica e sola con cui ho raggiunto questo traguardo. Adesso concntrati per raggiungere l'obiettivo più importante. Insieme si può”. Un bel traguardo per El Diablo, con la speranza che possa concedere il bis di quella fantastica promozione nel 2015/16 che lo rese un “immortale”.