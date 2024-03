Crotone-Casertana finisce sul nulla di fatto: palo dei pitagorici La squadra di casa ha fatto di più in fase offensiva, ma la partita non si è sbloccata

Finisce sul nulla di fatto il monday night tra Crotone e Casertana allo Scida. Un palo di Zanellato, almeno due occasionissime per il Crotone con Tuminello e Comi. Il Crotone deve accontentarsi dello 0 a 0 contro la Casertana nel giorno del ritorno in panchina di Zauli. Ai punti i pitagorici avrebbero forse meritato qualcosa di più, ma ancora una volta le conclusioni verso la rete avversaria sono state tutt'altro che precise. La Casertana s'è affidata soprattutto alle ripartenze, creando qualche pericolo, ma nulla di più. La squadra di Terra di Lavoro arriva a quota 52 consolidando il sesto posto. Il Crotone si rimette in moto e tocca quota 47 in nona posizione, ancora dentro la zona play off.