Monterosi-Benevento, i convocati di Auteri: la decisione su Ciciretti Bolsius resta a casa per scelta tecnica, non sarà della partita

Resi noti i convocati di Auteri per il match di domani con il Monterosi. È regolarmente disponibile Ciciretti, mentre non ci sono gli acciaccati Lanini e Meccariello. Resta a casa Bolsius per scelta tecnica.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Giangregorio, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Benedetti, Berra, Capellini, Masciangelo, Pastina, Rillo, Terranova, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Improta, Karic, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Marotta, Perlingieri, Starita.

INDISPONIBILI: Bolsius, Lanini, Meccariello, Nunziante,